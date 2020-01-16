Культура

Псковский клуб любителей шансона вновь приглашает друзей 25 января

25 января в 13.00 в Центре народного творчества (ул. Некрасова, 10) в Пскове состоится интерактивная встреча участников клуба любителей русского шансона, посвященная Владимиру Высоцкому.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, в программе - видеосюжеты, связанные с биографией поэта, викторина по кинематографическому и театральному творчеству Владимира Высоцкого, исполнение песен. Гость клуба - автор-исполнитель Анатолий Чиликин.

Подробная информация по телефону: 8(8112)75-24-45 - Вячеслав Рахман.