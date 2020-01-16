Культура

На «Веселый праздник именин» приглашает музей-заповедник «Михайловское»

В субботу, 25 января, когда Русская Православная Церковь совершает память раннехристианской святой мученицы Татианы Римской, а также преподобной Евпраксии Тавенисской, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» всех ждут на «двойные именины».

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, первая из именинниц этого дня - Татьяна Ларина, одна из самых популярных героинь русской литературы, главное действующее лицо пушкинского романа в стихах. Вторая «музейная» именинница - реальное историческое лицо, Евпраксия Вульф (или Зизи, как называли её домашние), младшая дочь хозяйки Тригорского и сердечной приятельницы ссыльного поэта, Прасковьи Александровны Осиповой, не единожды с сердечной любовью упомянутая поэтом в его произведениях

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из собрания Пушкинского Заповедника.

Литературно-музыкальную программу по такому случаю жителям и гостям Пушкиногорья представят сотрудники музея и их давние друзья и помощники - местные школьники. Чтецкие, хореографические и музыкальные номера-выступления подготовили учащиеся средней школы имени Пушкина, санаторной школы-интерната и районной ДШИ имени Гейченко. Публику собирают в заповедном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), на выставке «Вечер в русской усадьбе». Музейщики сочли эту экспозицию великолепной декорацией «деревенского бала»: фрагменты усадебных интерьеров пушкинской поры здесь не только изображены на картинах, но и воспроизведены, «составлены» из великолепных образцов старинной мебели, предметов пушкинского быта.

Юлия Жукова. Интерьер с роялем (2017). Из собрания Пушкинского Заповедника.

Культурно-просветительную программу «Весёлый праздник именин» в Пушкинском Заповеднике начнут в 16.00.