В Псковской области открыт прием заявок на участие в Дельфийских играх

В Псковской области начался приём заявок на участие в Девятнадцатых молодежных Дельфийских играх России.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском колледже культуры, отборочный тур Малых Дельфийских игр проводится в два этапа:
Жюри определяет победителей отборочного этапа (I, II, III место) в каждой возрастной группе номинаций. Победители регионального этапа являются кандидатами в состав молодежной сборной Псковской области на Девятнадцатых молодежных Дельфийских играх России (24-29 апреля 2020 года, г. Омск). Конкурсанты, не прошедшие отбор, получат сертификаты участников.
Отбор заявок проводится по трем возрастным группам по следующим номинациям:
Фестивальная программа:
Напомним, что Дельфийские игры – состязания в области искусства, направленные на выявление и поддержку творческой молодежи (возраст участников – от 10 до 25 лет). Появились они еще в Древней Греции, вместе с Олимпийскими играми, но сначала носили название Пифийских. Некоторое время игры были запрещены, возрождение их произошло только в начале ХХ века. Первые Всемирные игры современности прошли в 2000 году в Москве и собрали 27 стран участников. Затем появились Европейские Дельфийские игры, Дельфийские игры государств — участников Содружества Независимых Государств. Российские Дельфийские игры проводятся с 1999 года. Псковская область принимает участие в Дельфийских играх с 2011 года.