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Культура

В Псковской области открыт прием заявок на участие в Дельфийских играх

22.01.2020 22:29|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области начался приём заявок на участие в Девятнадцатых молодежных Дельфийских играх России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском колледже культуры, отборочный тур Малых Дельфийских игр проводится в два этапа:

  • Муниципальный этап – до 03 февраля 2020 года. Отбор проводится по усмотрению организаторов, победители допускаются на региональный этап.
  • Региональный этап – с 05 по 13 февраля 2020 года.  Отборочный  тур Псковской области, победители которого принимают участие в Играх в составе делегации Псковской области, проводится в заочной форме (предоставление видеозаписи).

Жюри определяет победителей отборочного этапа (I, II, III место) в каждой возрастной группе номинаций. Победители регионального этапа являются кандидатами в состав молодежной сборной Псковской области на Девятнадцатых молодежных Дельфийских играх России (24-29 апреля 2020 года, г. Омск). Конкурсанты, не прошедшие отбор, получат сертификаты участников.

Отбор заявок проводится по трем возрастным группам по следующим номинациям:

  • фортепиано
  • скрипка
  • театр
  • художественное чтение
  • изобразительное искусство
  • балалайка
  • домра
  • баян/аккордеон
  • классическая гитара
  • саксофон
  • флейта
  • академическое пение
  • сольное народное пение
  • ансамблевое народное пение
  • эстрадное пение
  • классический танец
  • народный танец
  • современная хореография
  • фотография

Фестивальная программа:

  • художественные ремесла/ художественная керамика
  • народные инструменты: сольное исполнительство - за исключением баян/аккордеон, балалайка, домра
  • медные духовые инструменты: сольное исполнительство (валторна, труба, тромбон, туба)
  • деревянные духовые инструменты: сольное исполнительство (гобой, кларнет, фагот).

Напомним, что Дельфийские игры – состязания в области искусства, направленные на выявление и поддержку творческой молодежи (возраст участников – от 10 до 25 лет). Появились они еще в Древней Греции, вместе с Олимпийскими играми, но сначала носили название Пифийских. Некоторое время игры были запрещены, возрождение их произошло только в начале ХХ века. Первые Всемирные игры современности прошли в 2000 году в Москве и собрали 27 стран участников. Затем появились Европейские Дельфийские игры, Дельфийские игры государств — участников Содружества Независимых Государств. Российские Дельфийские игры проводятся с 1999 года. Псковская область принимает участие в Дельфийских играх с 2011 года.

Положение о Девятнадцатых молодёжных Дельфийских играх >>>

Источник: Псковская Лента Новостей
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