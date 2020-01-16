Культура

В Псковской области открыт прием заявок на участие в Дельфийских играх

В Псковской области начался приём заявок на участие в Девятнадцатых молодежных Дельфийских играх России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском колледже культуры, отборочный тур Малых Дельфийских игр проводится в два этапа:

Муниципальный этап – до 03 февраля 2020 года. Отбор проводится по усмотрению организаторов, победители допускаются на региональный этап.

Региональный этап – с 05 по 13 февраля 2020 года. Отборочный тур Псковской области, победители которого принимают участие в Играх в составе делегации Псковской области, проводится в заочной форме (предоставление видеозаписи).

Жюри определяет победителей отборочного этапа (I, II, III место) в каждой возрастной группе номинаций. Победители регионального этапа являются кандидатами в состав молодежной сборной Псковской области на Девятнадцатых молодежных Дельфийских играх России (24-29 апреля 2020 года, г. Омск). Конкурсанты, не прошедшие отбор, получат сертификаты участников.

Отбор заявок проводится по трем возрастным группам по следующим номинациям:

фортепиано

скрипка

театр

художественное чтение

изобразительное искусство

балалайка

домра

баян/аккордеон

классическая гитара

саксофон

флейта

академическое пение

сольное народное пение

ансамблевое народное пение

эстрадное пение

классический танец

народный танец

современная хореография

фотография

Фестивальная программа:

художественные ремесла/ художественная керамика

народные инструменты: сольное исполнительство - за исключением баян/аккордеон, балалайка, домра

медные духовые инструменты: сольное исполнительство (валторна, труба, тромбон, туба)

деревянные духовые инструменты: сольное исполнительство (гобой, кларнет, фагот).

Напомним, что Дельфийские игры – состязания в области искусства, направленные на выявление и поддержку творческой молодежи (возраст участников – от 10 до 25 лет). Появились они еще в Древней Греции, вместе с Олимпийскими играми, но сначала носили название Пифийских. Некоторое время игры были запрещены, возрождение их произошло только в начале ХХ века. Первые Всемирные игры современности прошли в 2000 году в Москве и собрали 27 стран участников. Затем появились Европейские Дельфийские игры, Дельфийские игры государств — участников Содружества Независимых Государств. Российские Дельфийские игры проводятся с 1999 года. Псковская область принимает участие в Дельфийских играх с 2011 года.

Положение о Девятнадцатых молодёжных Дельфийских играх >>>