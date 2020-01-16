Культура

Псковский ансамбль «Сказ» снялся в передаче Малахова «Привет, Андрей!»

Псковский ансамбль «Сказ» принял участие в съемках передачи Малахова «Привет, Андрей», которые проходили сегодня, 22 января. Как рассказал корреспонденту «МК в Пскове» руководитель музыкального коллектива Константин Абабков, пока он не может раскрыть тему передачи из-за подписанного договора о неразглашении. Однако поделился, что в съемках также был задействован российский певец, музыкант и шоумен Сергей Минаев, который спел под аккомпанемент псковского ансамбля.

Фото: аккаунт Константина Абабкова Вконтакте. Псковские артисты с Сергеем Минаевым

Отметим съемки телепередачи проходят на Центральной киностудии им. М. Горького в Москве. В эфир программа выйдет в ближайшую субботу, 25 января.