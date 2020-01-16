Культура

Псковские художники-преподаватели презентовали выставку по итогам осеннего пленэра

Выставка работ художников-преподавателей Детской художественной школы Пскова «По Сербии, Албании и Черногории» Ларисы Гордеевой, Софьи Рыжковой, Сергея Семенова, Олега Цветкова и Светланы Ковальковой открылась в ДХШ во вторник, 22 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, на открытии также присутствовали ученики школы. В экспозиции представлено более 40 работ, созданных по итогам международного пленэра, прошедшего с 26 октября по 5 ноября.

«Работа на пленэре ставит определенные задачи - в максимально короткое время выполнить работу и успеть её закончить до того, как изменится состояние в пейзаже. В условиях нового незнакомого места и ограничения во времени самым трудным для художников становится даже не выполнение самой работы, а поиск места, особого ракурса, с которого она должна вестись», - рассказал директор школы Олег Цветков .

В свою очередь, другой участник выставки, Сергей Семенов отметил, что для художника, проживающего в нашем климате, очень важны пленэры в условиях других широт, так как это позволяет приобрести опыт работы с «другим» солнцем, светом, тенями. Он также подчеркнул, что такой опыт позволит псковским художникам-преподавателям проводить занятия с учащимися на более высоком профессиональном уровне.