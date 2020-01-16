Культура

Жители региона могут ознакомиться с проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Великие Луки

На официальном сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области размещен акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения города Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, с актом экспертизы можно ознакомиться в разделе «Государственная историко-культурная экспертиза».

Предложения принимаются в течение 15 рабочих дней со дня размещения заключений на сайте в письменной форме по адресу: 180007, г. Псков, ул. Конная, д. 2, по факсу 8 (8112) 299-944 или по электронной почте по адресу info@gkn.pskov.ru.

С проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения в г. Великие Луки можно ознакомиться в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.