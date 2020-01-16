Культура

Областная библиотека приглашает на просветительские субботы

БиблиоТеатр «Прямая Речь» 25 января 2020 года в 14.00 открывает цикл «Просветительские субботы» новой программой «Театральная энциклопедия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Первая беседа посвящена античности, периоду зарождения театральной формы. Разговор пойдет о театрах Древней Греции и Рима, главных драматургических жанрах – трагедии и комедии. Слушатели познакомятся со строением греческого театра. Для того времени и техническое оснащение, акустика сценическое пространство было уникальным. Абрис греческого амфитеатра стал символом Года Театра-2019.

Заслуженный артист России, актнр Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Виктор Яковлев прочтет фрагменты из древнегреческих пьес, поэзию последующих веков. Возрождение, классицизм, просвещение, Серебряный век и современность разговаривают образами древнегреческой мифологии. Прозвучат стихи Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Гийома Аполлинера, Генриха Гейне, Роальда Мандельштама.

Автор и ведущая программы Нина Яковлева, руководитель Регионального центра чтения.

Встреча пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке по адресу: улица Вокзальная, дом 48.