В Великих Луках открылась выставка «Псковские мотивы»

В великолукском Центре эстетического воспитания 22 января состоялось открытие выставки «Псковские мотивы». На вернисаж представлены более 50 полотен 26 художников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На выставке представлены работы членов Псковского регионального отделения Союза художников России и молодых авторов.
Тема выставки - псковские пейзажи. Картины выполнены в разных стилях и техниках: живопись, графика, акварель, декоративно - прикладное творчество.
Познакомиться с творчеством псковских художников можно до конца февраля.
Вход свободный, возможна организация экскурсий.