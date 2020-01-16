Культура

«Ахтеатр» показал военный спектакль для детей Пскова и Порхова

Молодежный театр «Ахтеатр» показал спектакли в стенах Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната и в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили актеры труппы.

Спектакль «У войны не женское лицо» поставлен по произведению нобелевского лауреата Светланы Алексиевич и рассказывает о жизни, службе, подвигах и страданиях женщин в годы Великой Отечественной войны.

По завершении спектаклей режиссер Татьяна Комиссаровская и ветеран Афганской войны Михаил Воробьев провели беседы с воспитанниками учреждений о жизни и судьбе человека во времена Великой Отечественной войны и дали мастер-классы по актерскому искусству.

Мероприятия реализуется в рамках проекта «Что мы знаем о войне?», получившего президентский грант.