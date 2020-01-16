Культура

В Пскове пройдет вечер памяти писателей

27 января в Литературной гостиной псковских писателей (Псков, Рижский пр., 64) пройдет первая в 2020 году встреча поэтов и прозаиков области.

Как сообщает Псковский литературный портал, по многолетней традиции вечер будет посвящен памяти ушедших псковских литераторов. Именно их стихи и проза будут звучать в зале.

В прошедшем 2019 году организация понесла тяжелые, невосполнимые утраты: ушли из жизни псковские писатели Александр Бологов, Борис Ильин, Геннадий Тумарев, Ларина Федотова.

2018 год унес жизни известной псковской поэтессы Татьяны Гореликовой и прозаика, публициста бывшего настоятеля Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона (Секретарева). В 2016 году умер Иван Калинин, в 2014 году - Николай Гончаров.

Этот скорбный список можно продолжать и продолжать. И он будет продолжен на вечере памяти. Кроме произведений авторов, прозвучат рассказы о них, воспоминания коллег, учеников, единомышленников.

Вечер начнется с молитвы, зажжется свеча, которая будет гореть до окончания литературных чтений.

Начало вечера в 18.30.