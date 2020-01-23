Культура

Частную коллекцию книг краеведа Михаила Медникова о блокадном Ленинграде представят в библиотеке на Конной

27 января, в день 76-летия полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, в Центральной городской библиотеке в Пскове (улица Конная, 6) начнет работать выставка «Книги непобежденного Ленинграда».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, экспозиция этой выставки демонстрирует частную коллекцию книг Михаила Медникова, исследователя псковского края, руководителя общества краеведов в Пскове и Ленинграде, активного участника псковского землячества в Ленинграде - Санкт-Петербурге, библиофила и замечательного представителя книжного Петербурга.

Михаил Медников награжден 12 медалями, в том числе и медалью «За заслуги перед Псковом». Он подарил родному Пскову две уникальные коллекции книг. Одна – по древней истории города, другая – собрание книг блокадного Ленинграда. Молчаливые «свидетели» мужества и героизма города на Неве – эти книги несут следы времени, уже став литературными памятниками, книжными раритетам и артефактами нашей истории, блокады Ленинграда - самой кровопролитной в истории человечества.

Среди этих книг - поэтические сборники Константина Симонова со знаменитым стихотворением- молитвой, заклинанием «Жди меня», которое в 1941-1942 годах ещё имеет название «С тобой и без тебя» с посвящением Валентине Серовой - в истории советской поэзии вряд ли было другое произведение, имевшее такой массовый отклик. Здесь же «Три тетради» 1943 года Алексея Суркова, того самого Алёши, автора «Землянки», которому Константин Симонов посвятил всем известное - «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины». Здесь же «Ленинградский дневник» Ольги Берггольц, голос которой в самую тяжелую смертельную пору жил исключительно в эфире. Здесь же первое издание 1942 года «Пулковского меридиана» Веры Инбер и «Ленинградский год» Николая Тихонова, лауреатов Ленинской Сталинских премий. А также - сборник стихотворений 1942 года «Ленинграду» Всеволода Азарова, да и многие другие книги малого карманного формата для солдатских гимнастёрок, привалов, окопов.

Тоненькие книжицы, серые обложки, любимые, зачитанные, переписанные, выученные наизусть стихи, с которыми шли в бой, переживали долгие блокадные дни и ночи ленинградцы.

На выставке представлены открытые письма из блокадного Ленинграда на «большую землю», послевоенные письма юного Миши Медникова родителям и его детский альбом с военными рисунками, подаренный сестре с надписью «чтобы беречь».

Выставка книг Михаила Медникова - завещание для потомков, призыв беречь в памяти беспримерный подвиг ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.