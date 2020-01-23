Культура

«Добрый рок» вновь прозвучит в Великих Луках

25 января, в субботу, Великие Луки снова встречаются с фестивалем «Добрый рок».

Во втором концерте проекта примут участие три коллектива, интересных по звучанию и подаче - «10Небо» (Тверь), «Постоянные» (Псков), «АкаФисТ» (Великий Новгород).

Группа «10Небо» - одна из самых узнаваемых тверских команд, которая известна и далеко за пределами своего города. Неоднократно была участником фестивалей «Нашествие», «Доброфест» и других. Коллектив славится не только своим особенным музыкальным стилем, но и добротой и открытостью участников группы. Оригинальные тексты и искреннее исполнение, мощная подача – вот что трогает слушателей команды.

Группа «Постоянные» - из Пскова. Сами ребята говорят о себе как о «бездарях новой волны», а эксперты сравнивают их с ранними «Кино».

Группа «Акафист» появилась на свет в Великом Новгороде осенью 1996 года. С тех пор коллектив является бессменным участником всех значимых рок-фестивалей и мероприятий города и не только.

Творчество ВИА «Акафист» на данный момент трудно отнести к какому-то определённому стилю, сами участники группы объясняют свою музыку так: «Мы лишь играем то, что нравиться играть. Кому, что ближе по душе - выбирайте сами. Те, кто способен танцевать, танцуйте вместе с нами!».

Все три участника концерта «Доброго рока» в Великих Луках - очень разные. Их слушают как школьники и студенты, так и любители живой музыки 80-90 годов. Среди них - и участники всероссийских и региональных фестивалей, с серьезным багажом концертной деятельности, и новички в этом деле. Они разные, но их объединяет одно - желание творить и показывать свое творчество ждущей новых встреч публике.

Начало 25 января, Великие Луки, Ночной клуб «Метро», 19.00. Билеты - 300 рублей

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