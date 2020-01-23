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Культура

25 января отмечает семидесятилетие псковский поэт Александр Себежанин

25.01.2020 11:12|ПсковКомментариев: 0

Псковский поэт Александр Себежанин отмечает сегодня, 25 января, семидесятилетие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Александр Себежанин (творческий псевдоним Александра Михайловича Павлова) родился в Тверской области, вблизи старинного русского города Торопца. Затем родители вернулись на родину матери в Себежский район Псковской области, где прошли его детские и отроческие годы. Стихи начал писать в подростковом возрасте, сказалась любовь к прекрасной природе Псковщины, любовь к литературе и поэзии, атмосфера духовного подъема 60-х годов.

На протяжении всей жизни Себежанин увлекался поэзией, печатался в стенгазетах, дарил стихи друзьям, читал на праздничных мероприятиях.

В 2003 году была выпущена первая небольшая книжка стихов «Так бывает и нет в том чуда…», в 2011 году вторая, под названием «Нежность сердца», издательство Рунета. В 2015 году в Пскове издан авторский сборник «В каждом с-LOVE». А в 2019 году вышел в свет книга избранной лирики «Сейчастье». Также Александр Себежанин участник различных сборников поэзии, изданных в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Риге, Кемерово, Ленинск-Кузнецком и других городах.

Живет и работает в городе Пскове.

«Настоящим поэтом можно только родиться, потому что дар поэта - это дар свыше, такому не научишься, сколько не грызи гранит наук. Александру повезло, Господь вышил полотно его жизни золотой нитью поэзии, наделил высоким даром любви! Поэтому нельзя не согласиться со словами написавшего о нем литературного критика: «Любовь составляет основную, главную суть творческих исканий и находок поэта. В наш век дефицита любви стихи Александра Себежанина поражают своей чистотой, высотой и одухотворенностью. Когда читаешь стихи, то перед глазами встает образ святости, образ Божественной красоты, чувство забытого, поистине мужского восхищения Женщиной…», - поделились в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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