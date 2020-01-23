Культура

«Таблетку» в Пскове реконструируют для театра кукол

В течение 2019 года псковские театры работали на пределе возможностей, - написал у себя в Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги встречи с театральными деятелями региона, на которой он в неформальной обстановке обсудил наиболее актуальные вопросы развития сферы театрального искусства.

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«Выпущен 21 премьерный спектакль (всего показано 760), которые посмотрели более 122 тысяч человек. В среднем, каждый пятый житель области хоть раз бывал в театре. Очень хороший показатель, который снова подтверждает востребованность наших артистов», - отметил глава региона.

Отдельно Михаил Ведерников остановился на мерах поддержки театральных деятелей, которые он назвал исключительными.

Так, по его словам, 3,7 млн рублей из регионального бюджета будут направлены на повышение заработных плат. В конце прошлого года были утверждены новые почетные звания «Заслуженный работник культуры» и «Заслуженный деятель искусств». «Лауреаты получат 25 тысяч рублей единовременно и 5 тысяч рублей ежемесячно - до тех пор, пока продолжают работать в театрах», - уточнил губернатор.

Он напомнил, что четыре молодые семье работников театров получат квартиры с возможность дальнейшей приватизации, и сообщил, что пять молодых специалистов ежегодно по грантовому конкурсу будут получат стипендию в размере 15 тысяч рублей в месяц в течение года.

Кроме того, Великолукский драматический театр и Псковский театр кукол получат по 500 тысяч рублей на гастрольную деятельность. 7 млн рублей выделят Псковскому академическому театру на постановку семи новых спектаклей.

Более 19 млн рублей Великолукский драматический театр и театр кукол получат в рамках партийных проектов «Единой России».

Кроме того, под нужды театра кукол планируется реконструкция досугового центра в псковском парке культуры и отдыха («Таблетки») и прилегающей к нему территории в Летнем Саду в Пскове. Предполагаемая стоимость проекта - почти 400 млн рублей.