Культура

В Пскове представят программу, посвященную 160-летию со дня рождения Чехова

БиблиоТеатр «Прямая Речь» приглашает 29 января в 15.00 на литературно-художественную программу «Антон Чехов. Писатель. Доктор. Человек.». В основе композиции - фрагменты художественных произведений, письма писателя; литературоведческие исследования, эссе, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке.

«Борис Зайцев, Лев Соболев, Леонид Клейн, Марина Палей, Лев Шестов, Фридрих Горренштейн в разное время писали о Чехове. Их размышления интересны оригинальностью суждений, индивидуальным подходом к теме.

В мировой литературе Чехов занимает совершенно уникальную страницу по типологии образов. Его литература выступает как образец психоаналитики и психотерапии, он близок и понятен искусству театра и кино, потому он и ставится во всём мире.

На примере отдельных пьес мы почувствуем атмосферу русской жизни конца XIX века. В чеховской драматургии находим объяснения и русской хандры с очумелой скукой и тоской.

В программе участвуют актеры Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина.

Автор и ведущая программы - Нина Яковлева, руководитель Регионального центра чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки», - отметили организаторы мероприятия. Место его проведения: проектный офис «Команды 2018» (ул. Некрасова, д.19).