Культура

В России на государственном уровне отметят 150-летие Сергея Рахманинова - указ Путина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения великого композитора Сергея Рахманинова.

В указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, отмечается, что принято предложение правительства РФ о праздновании 150-летия со дня рождения Рахманинова в связи с его выдающимся вкладом в отечественную и мировую культуру.

Правительству поручено в двухмесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 150-летия Рахманинова, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.