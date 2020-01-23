Культура

Выставка живописи студии Александра Коростелева откроется в псковском доме ремесел

31 января в 17.00 в Доме ремесел Псковского областного центра народного творчества открывается выставка живописи «Пробуя кистью свет».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества, авторы этой выставки – участники студии композиции и живописи при Псковском областном центре народного творчества. 15 лет студией руководит художник Александр Коростелев, член Союза художников России. Занятия студии не прерываются даже на летние каникулы – художники выходят на пленэр. В натюрмортах и пейзажах авторы передают внимательный интерес к миру, выраженный сложным языком живописи.

«Эта выставка - не первая в выставочном зале Дома ремесел и на других площадках города. Зрители познакомятся с работами авторов, которые часто приходят на занятия студии безо всякого опыта в художественном творчестве. Залог успеха – удивительная способность художника передать свою увлеченность живописью и научить открывать в себе творческое начало. И это доступно каждому», - рассказали организаторы.

График работы выставки: понедельник – пятница 10.00 – 17.30, суббота 12.00 – 16.00. Справки по телефонам: 66-17-49, 62-23-34.