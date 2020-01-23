Культура

В «Михайловском» объявили конкурс иллюстраций к произведениям Пушкина

Новый виртуальный конкурс «Златые дни! уроки и забавы…» объявили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, желающим поучаствовать в творческом соревновании предлагают проиллюстрировать любое из сочинений Пушкина в стихах или в прозе. Выбор художественной техники также остаётся за автором работы: это может быть произведение изобразительного искусства (в том числе созданное с использованием компьютерных технологий) или даже скульптура. Победителей определит зрительское online-голосование.

Одна из первых работ, поступивших на конкурс в номинации от 9 до 12 лет. Святослав Шабловский (Пушкинские Горы). «Меньшой брат Балды».

Участниками конкурса могут быть как россияне, так и граждане любой другой страны мира.

Работы на конкурс в музее ждут до 1 апреля. По мере поступления, до 5 апреля, электронные копии иллюстраций будут размещать на официальном сайте «Михайловского». Голосование откроют с 6 апреля, продлится оно до 23 мая. Выставку самых интересных работ в заповеднике планируют открыть в дни LIV (54-го) Пушкинского праздника поэзии.

Подробнее об условиях конкурса «Златые дни! уроки и забавы…» можно узнать на официальном сайте Пушкинского Заповедника.