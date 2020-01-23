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Культура

Выставка творческих работ «Княгиня Ольга» откроется в Пскове

28.01.2020 19:10|ПсковКомментариев: 0

Открытие выставки творческих работ «Княгиня Ольга», посвященной 1130-летию со времени рождения княгини Ольги, состоится в четверг, 30 января, в 17.00 в музыкально-художественном салоне Детской школы искусств по адресу ул. Кошевого, 8. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Выставка творческих работ «Княгиня Ольга» проводится в рамках внутришкольного конкурса изобразительного творчества «Честь псковитян - Княгиня Ольга», который проходил среди учащихся средних и старших классов художественного отделения ДШИ в ноябре-декабре 2019 года.

На итоговую выставку по результатам конкурса было отобрано 23 работы (гуашь, акварель, смешанные техники), посвященные равноапостольной святой княгине Ольге - основательнице Пскова и первой правительнице Руси, принявшей христианство.

Среди многочисленных работ, представленных на суд жюри, были отобраны лучшие, и на открытии выставки победители получат дипломы и памятные подарки. Познакомиться с работами юных художников можно до конца февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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