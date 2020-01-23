Культура

Сокровища станут темой михайловской конференции «Библиотека в усадьбе»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» объявили тему традиционных научно-практических чтений «Библиотека в усадьбе». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в нынешнем году названием конференции выбрали фразу из пушкинского «Скупого рыцаря»: «…понемногу / Сокровища растут».

Потенциальным участникам чтений предлагают рассказать о редкостях, хранящихся в собраниях библиотек и музеев, в образовательных учреждениях и частных коллекциях. «Уникальные издания представляют интерес и как источники сведений о том или ином периоде нашей истории, и как образцы полиграфического искусства, но более всего - как свидетели жизни определенной семьи или отдельной личности. Книжные памятники изучаются специалистами, обращают на себя внимание требовательного читателя, составляют основы музейных коллекций», - отметили в музее.

Энгель Насибулин. Отдых по пути в Италию. Из собрания Пушкинского Заповедника.

Конференция по итогам исследований о книжных собраниях и изданиях, как утраченных, так и сохраненных в фондах современных библиотек и музеев или в частных коллекциях, назначена на 24-25 апреля. Чтобы принять в ней участие в качестве выступающего, с докладом или сообщением, необходимо до 31 марта включительно отправить в музей заявку по предложенному образцу.

Чтобы стать слушателем чтений «…понемногу / Сокровища растут», никакие предварительные согласования с музеем не требуются, вход на пленарные заседания конференции - традиционно очень сильной - свободный для всех желающих.

Напомним, что ранее, в феврале, в музее проведут еще одни чтения, также ежегодные - музейные, памяти легендарного хранителя, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С.С Гейченко. Их тема - «Друзья святых пенатов».