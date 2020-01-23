Культура

Латвийская рок-группа BrainStorm впервые выступит в Пскове

На сцене концертного зала псковского клуба «Супер» выступит латвийская рок-группа BrainStorm с новым шоу «Музыкальные истории». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, концерт состоится 28 февраля. Начало - 20.00.

«"Музыкальные истории" - это концептуальная программа, которая веером раскроет любимые композиции и свежие коллаборации. Барабанщик BrainStorm Каспарс Рога создал для концерта уникальный продакшн, где звуковой ряд поддержит световая драматургия», - отметили представители клуба.

Также организаторы добавили, что на концерте прозвучат песни, «впитавшие историю группы». Так, песня «Lidmašīnas» - считается главным хитом юных BrainStorm, «My star» - вышла в финал «Евровидения», а «Maybe» - изменила интернациональный ход группы. Организаторы отметили, что группа выберет самые знаковые композиции, как любимые, так и премьерные для публики: «Ветер», «Выходные», «Миллионы минут», «Colder», «Thunder Without Rain», «Ты не один», «Контакты». Обязательно прозвучат и песни, созданные в коллаборации с ведущими российскими артистами и давно ставшие визитными карточками BrainStorm: «Скользкие улицы» (feat. «Би-2»), «Про секс» (feat. «Каста»), «На Заре» (feat. Евгений Гришковец), «К осени» (feat. «Сансара»), «Рождество» (feat. «Моя Мишель»).



Напомним, феномен BrainStorm - в слиянии трех языковых культур: латышской, русской и английской. Группа из маленькой страны Восточной Европы становится мировым явлением, стирая трудности перевода между строк. Работа с автором фото Depeche Mode, U2, RHCP и Metallica Антоном Корбайном обеспечивает BrainStorm международный индекс узнаваемости. BrainStorm выпустили 22 альбома на разных языках, но музыкальный пик группы - это всегда живые концерты.

«От них исходит янтарное тепло. Прибалтийские интеллигенты, уверенно и нежно взрывающие стадионы. BrainStorm называют «ансамбль из песочницы», ведь этим парням удалось невероятное - вынести настоящую мальчишескую дружбу из провинциального двора на мировую арену», - заключили организаторы.

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