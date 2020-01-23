Культура

Ломание скобаря покажут в эфире телеканала «Звезда»

Съемочная группа телеканала «Звезда» работала 28 января в Пскове. Как сообщается в группе ВКонтакте Псковского музея-заповедника, «Звезда» снимает проект об автомобильных путешествиях по России, и специалисты музея рассказывали, зачем туристу ехать в Псков.

«Показываем зрителям псковский танец "Ломание скобаря" и демонстрируем искусство метания копья», - написали сотрудники музея в своей группе Вконтакте.

Как отметили в музее, программа «Нефакт», которую телеканал «Звезда» также снимал в Пскове, выйдет в эфир 29 февраля в 11.55.

Фото: Псковский музей-заповедник