Культура

Псковская областная библиотека приглашает на концертную программу, посвященную народной песне

Сегодня, 2 февраля, в 11 часов Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает на фольклорное мероприятие «Летает голубка, стережет клад ...».

Встреча пройдет на площадке проектного офиса «Команда 2018» (ул. Некрасова, д.19), сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Псковская певица, преподаватель вокального мастерства Наталья Широкова – наследница знаменитой песенной традиции Усвятского района, которую прославила на весь мир народная исполнительница – Ольга Сергеева, расскажет о человеке не менее уникальном – о своей бабушке, чей голос и исполнение песен можно также отнести в мировую коллекцию русского песенного искусства.

В концертной программе будут звучать песни в записи самой носительницы народной песенной традиции Усвятского района Псковской области Анны Широковой (1933-2018); состоится презентация книги Натальи Широковой «Летала голубка по саду»; выступят фольклорные коллективы Псковщины: «Коляда», «Жарница», «Плескава», ансамбль народной песни «Светёлка», вокальное трио «Кудесницы», вокальная студия «Карамелька» и другие; пройдет выставка книг, рассказывающих о фольклорных песенных традициях и исполнителях народных песен.

Вход свободный