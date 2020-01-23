Культура

Презентация книги «Битва за Псков. Апрель 1944» состоятся 31 января в Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василева

31 января в 17.00 Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева приглашает на презентацию книги «Битва за Псков. Апрель 1944» псковского краеведа, исследователя периода Великой Отечественной войны Сергея Бирюка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, книгу представит автор, расскажет, как командование Ленинградского фронта не сумев освободить Псков в начале марта, решило в апреле возобновить наступление на Псковском направлении.

В течение второй половины марта, войска были пополнены. С учетом накопленного опыта были созданы штурмовые батальоны, налаживалось взаимодействие артиллерии с другими родами войск. Однако начатое 31 марта наступление, после успешного прорыва немецкой обороны перешло в позиционное сражение на истощение. Его участники, как советской, так и с немецкой стороны, сравнивали это сражение с боями, проведенными под Ленинградом в 1942-1944 гг. В течении двух недель все попытки советских войск продолжить наступление были отражены противником. Свое освобождение Пскову пришлось ждать еще долгих три месяца… Книга «Битва за Псков. Апрель 1944» Сергея Бирюка завершает рассказ о Псковской наступательной операции Ленинградского фронта, начатый в книге «Март 1944. Битва за Псков». Основной материал автор взял в отечественных и немецких архивах, что позволило описать события с точки зрения обеих сторон. Имеется много иллюстраций в тексте, карт, схем, таблиц.

Данная книга - новое ценное историческое исследование по истории Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В презентации примут участие краеведы, историки, читатели, члены Военно-исторического клуба «Кольчуга».

Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал; тел. 66-43-24.