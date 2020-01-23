Культура

Библиотека на Конной готовится отпраздновать юбилей художника, который создал псковскую школу графики

К 80-летию выдающегося псковского художника-графика, одного из создателей Детской художественной школы в Пскове в Центральной городской библиотеке пройдёт программа «Валентин Васильев – имя Пскова».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, 6 февраля в 17.00 в библиотеке на Конной начнётся электронная презентация «Небеса опирались на снежные плечи Отчизны…» о 100 гравюрах мастера с комментариями его вдовы Людмилы Васюриной, после чего собравшимся будет показан фильм про Валентина Васильева «В краю великих вдохновений», который представит его автор, искусствовед Игорь Лагунин.

На вечере памяти незаслуженно забытого псковского художника его ученики, ныне известные художники, расскажут посетителям библиотеки про его детство в оккупированном Пскове, про то, как уже в 26 лет Валентин Васильев был принят в Союз художников России (по тем временам небывалый успех!) и про то, как Васильев встал у истоков псковского художественного образования.

Посетители библиотеки на Конной также увидят экслибрисы художника – графические миниатюры, вошедшие в золотой фонд отечественного книжного знака.



Напомним, что гравюра – самый молодой из видов изобразительного искусства и в то же время один из самых трудоёмких. Расцвет гравюры начался только после того, как люди научились делать бумагу и принялись широко её использовать. Псковский художник-гравер Валентин Васильев всю жизнь занимался резцовой гравюрой, которая аналогична ювелирному искусству и требует не только большого физического напряжения, но также строжайшей дисциплины в штриховке и отчеканенности формы.

При этом гравюра позволяет мастеру тиражировать своё искусство, поэтому резные картинки псковского художника Валентина Васильева в миллионах оттисков очень скоро разлетались по миру, благодаря чему о Пскове и его древностях узнавали в разных городах СССР и других странах, ведь на всех гравюрах Валентина Михайловича был изображён Псков, его окрестности и любимое художником Пушкиногорье.

«Валентин Васильев оставил после себя то, что удается сделать далеко не всякому художнику, – он создал не только детскую художественную школу в Пскове, но в конкретном (педагогическом) и более широких смыслах он создал псковскую школу графики, сформировал своих учеников и научил их всегда быть верными своей профессии, выбранной раз и навсегда», – говорят последователи художника.

К сожалению, память о Валентине Васильеве в Пскове почти никак не увековечена. Именем художника назван только выставочный зал в Детской художественной школе города Пскова, которую он основал и первым директором которой был.