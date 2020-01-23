Культура

В Псковской областной библиотеке пройдет акция «Дарите книги с любовью»

С 10 по 16 февраля Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» проведет четвертую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной библиотеке.

Главная идея праздника – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. Мы приглашаем детей и взрослых дарить книги друзьям и родным, приносить книги в библиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в них особенно нуждается. В акции может поучаствовать любой желающий.

Стать «дарителем» может каждый. Для этого нужно принести новые книги в один из пунктов сбора:

Псковская областная универсальная научная библиотека (ул..Вокзальная, д.48), Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (ул. Набата, д.5) и Псковская областная библиотека для детей и юношества (Сиреневый бульвар, д.3).

Подробнее на сайте библиотеки http://pskovlib.ru/news/24247/