Культура

В свет вышел первый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях»

Вышел в свет первый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях», подготовленный силами сотрудников Государственного Пушкинского Заповедника.

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, подобные видеоролики о самых интересных событиях в «Михайловском» теперь планируют создавать ежемесячно. Первая, чуть более чем пятиминутная «зарисовка» посвящена празднику «двойных именин» — Татьяниному дню, который для музея особенно дорог. Напомним, что 25 января в музее литературно-музыкальным «подношением» по традиции чествуют не только Татьяну Ларину — одну из любимейших пушкинских героинь. Вторая «музейная» именинница этого дня — реальное историческое лицо, Евпраксия Вульф, младшая дочь хозяйки Тригорского и сердечной приятельницы ссыльного поэта, Прасковьи Александровны Осиповой. Зизи, как называли Евпраксию Николаевну домашние и друзья семьи, не один раз с сердечной любовью упомянута поэтом в его произведениях.

Литературно-музыкальную программу по такому случаю жителям и гостям Пушкиногорья представили сотрудники музея и местные школьники. Праздник прошёл в заповедном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), на выставке «Вечер в русской усадьбе». Музейщики сочли эту экспозицию великолепной декорацией «деревенского бала»: фрагменты усадебных интерьеров пушкинской поры здесь не только изображены на картинах, но и воспроизведены, «составлены» из великолепных образцов старинной мебели, предметов пушкинского быта.

Первый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях» размещён на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», а также на страничках музея в различных социальных сетях.