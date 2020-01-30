Культура

Псковичей приглашают в Изборск и Печоры на масленичные гуляния

Государственный музей-заповедник «Изборск» приглашает 29 февраля на праздник «Изборская масленица».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, всю масленичную неделю с 24 февраля по 1 марта будут проходить интерактивные программы:

• «В Изборске маслена неделя» - участники программы совершат увлекательную экскурсию по Изборску, специалисты обучат желающих мастерству набойки, изготовят символ праздника - куклу «Масленку» и, конечно же, гостей ждет угощение вкусными блинами в музейном кафе «Блинная».

Изборск

• «А мы Масленицу дожидали» - гости музейной Масленицы узнают об истории города и печорских масленичных традициях. Примут участие в веселых играх и забавах, отдохнут в музейной беседке за чашечкой ароматного чая.

Печоры (Международная, 6)

• «Королевская Масленица» - на масляничной неделе сето веселятся, ходят в гости и принимают гостей. Хозяйки сетусской усадьбы радушно встретят гостей, расскажут о своих традициях и ремеслах, угостят блинами, пирогами и тыквенным компотом.

д. Сигово

Дополнительная информация, стоимость и запись на интерактивные программы по тел. 8(81148) 96-602 (Изборск), 8(81148)2-30-77 (Печоры), 8-911-385-34-61 (Сигово).