Культура

Соломенных богатырей, колдунов и девиц можно увидеть на новой выставке в Михайловском

Необычная выставка откроется завтра, 1 февраля в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, здесь будут представлены панно, выполненные мастерами из студии флористики «Волшебная соломка». Это объединение работает при культурно-досуговом комплексе «Красносельский» в Санкт-Петербурге; возглавляет его ветеран, самодеятельный художник Георгий Энгельке.

Георгий Энгельке. Муза (2006).

На выставке в Пушкинском Заповеднике студия представляет более тридцати работ двенадцати авторов. Прежде всего, это иллюстрации к сказкам, поэмам и другим произведениям Пушкина. Однако есть в экспозиции и портреты поэта, а также архитектурные пейзажи, напрямую или косвенно связанные с его жизнью и творчеством (Зимняя канавка, усадьба в Михайловском, Домик станционного смотрителя в Выре, памятник Арине Родионовне в Суйде и так далее).

Тамара Вишневская. Сказка о рыбаке и рыбке (2016).

Планируется, что «соломенная пушкиниана» будет открыта для посетителей до конца апреля. Размещена выставка в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Вход на нее свободный.