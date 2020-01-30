Культура

Псковской молодежный центр приглашает на бал

Псковский городской молодежный центр продолжает подготовку к V Молодежному Сретенскому балу, который состоится 16 февраля 2020 года и посвящен Дню православной молодежи и празднику Сретения Господня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Молодые ребята, которые подали заявки на участие, уже приступили к репетициям: учатся танцевать и изучают бальный этикет. В рамках репетиций они оттачивают движения вальса, кадрили, польки и других танцев. Кроме Псковских ребят в бале примут участие пары из Печор и Острова. Репетиции проходят три раза в неделю: по вторникам и четвергам в Доме Причта Троицкого Собора в 18:30, а в воскресенье – в спортивном зале главного корпуса ПсковГУ в 16.00. Организаторы надеются, что эти встречи и само торжество не только объединят интересы молодых людей, но и подарят новые знания и новых друзей.

Помогает настроить танцевальный шаг хореограф и один из главных организаторов Сретенского бала – Валентина Ревнивцева. Салонными бальными танцами она начала заниматься в 2005 году в Центре Общегражданского Протокольного Этикета Торжеств «Высокий стиль» (г.Москва) под руководством педагога, доктора наук Л.Н.Щедельской. В это же время была зачислена в парадно-протокольный взвод Военного университета МО РФ, в составе которого участвовала в организации и проведении множества балов разного уровня.

Главной отличительной чертой Сретенского молодежного бала является то, что он проходит под аккомпанемент губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

В перерывах между танцами для гостей и участников бала будут работать литературный, творческий, игровой и фото- салоны, а также будет организована бальная почта, где участники смогут обменяться комплиментами и впечатлениями. Организовать слаженную работу всех позиций бала помогут волонтеры, которые также проходят обучение основам бального этикета в Молодежном центре.

Отметим, что подать заявку на участие можно подать вплоть до 5 февраля по ссылке. Возраст участника не должен превышать 35 лет.

Организатором Сретенского бала является Псковский городской молодежный центр при поддержке Молодежного отдела Псковской Епархии, Псковской областной филармонии и Свято-Троицкого Кафедрального Собора.

Справки по телефонам 56-44-44, 56-37-07.