Культура

В день памяти Пушкина псковичей приглашают в «Михайловское»

К 183-й годовщине со дня смерти Пушкина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» готовят большую программу. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, памятный день 10 февраля здесь планируют начать со встречи с коллегами и единомышленниками — сотрудниками Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, которые приедут в Святогорье почтить память поэта. Музейщики «Михайловского» и их гости проведут круглый стол «225-летие А.С. Пушкина. Опыт пушкинских юбилеев», на который приглашаются все желающие. Состоится разговор в заповедном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), в зале президиума; начнется в 11.00.

Василий Звонцов. А.С. Пушкин (1960). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

По давней традиции в этот же день в Святогорском Свято-Успенском монастыре, над могилой Пушкина, отслужат литию. Колокол к началу заупокойной службы ударит в 14.45 — именно в этот час перестало биться сердце поэта, и его друг Василий Жуковский остановил стрелки на часах в петербургской квартире Пушкиных на Мойке.

Кроме того, ко дню памяти Пушкина в музее готовят экспозицию, на которой представят награды Пушкинского Заповедника — от ордена трудового красного знамени, которого коллектив «Михайловского» был удостоен в 1972 году «…за большую работу по эстетическому воспитанию трудящихся, изучению и пропаганде творческого наследия великого русского поэта…», до серебряной «Звезды академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва», которую заповеднику вручили в декабре прошлого года.

Откроют выставку в 15.4 в Мраморном зале НКЦ. Запланирован на 10 февраля и спектакль — работа известного российского актера и режиссера Олега Пальмова по повести «Выстрел», по воспоминаниям и письмам поэта и его современников.

Спектакль рекомендован для зрителей старше 16 лет. Начнут его в 16.00. В музее уточнили, что вход на все мероприятия памятного дня — свободный.