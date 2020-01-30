Культура

В «Михайловском» назвали победителей конкурса самодельных новогодних и Рождественских открыток

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели итоги традиционного ежегодного конкурса самодельных новогодних и Рождественских открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это творческое соревнование всегда вызывает интерес у гостей Пушкинского Заповедника и посетителей его официального сайта. В этом году в конкурсе приняли участие порядка двухсот самодельных открыток от художников-профессионалов и любителей со всех уголков России, от Санкт-Петербурга до Камчатки. Важно, что среди участников очень много жителей небольших городов, посёлков и деревень, подчеркнули в «Михайловском».

Работа Анастасии Сытник из Талицкого района Свердловской области удостоена II места в номинации «Профессионалы»

В музее также отметили, что выбрать лучшие из большого количества качественных и интересных работ было не просто. В некоторых номинациях, в итоге, первое, второе и третье места отдали не одному, а двум, трём, даже пяти конкурсантам. Так, в номинации «Профессионалы» лучшими признаны педагоги Антонина Данько и Татьяна Попова из посёлка Чертково Ростовской области. Среди детей от 7 до 17 лет — учащихся средних школ и непрофильных колледжей первыми стали Валерия Кулакова из деревни Разбираевка и Диана Федорчук из города Обоянь (оба населённых пункта находятся в Курской области). Первое место в той же возрастной группе, в подгруппе для воспитанников детских художественных школ, «золото» разделили Валерий Журомский и Руфина Танкаева из посёлка Чертково Ростовской области. Ещё несколько открыток от воспитанников этой же ДШИ жюри отметило особо — за сюжеты с выдумкой и юмором. И наконец, лучшей семейной открыткой признана работа Ангелины и Оксаны Норкиных из Орска (Оренбургская область).

Открытка Милены Гурьяновой (Ростовская обл., пос. Чертково) отмечена жюри среди открыток с «особым настроением и юмором»)

Наш регион на конкурсе представляли художники из Пскова и Пушкинских Гор. При этом учащаяся пушкиногорской санаторной школы-интерната Милана Молдован разделила второе место в номинации «Дети от 7 до 17 лет» (среди учащихся СОШ и колледжей) с Юрием Треногиным из Перми.

На открытке Миланы Молдован легко узнать парк и грот в заповедной усадьбе «Петровское»

Полный список победителей конкурса «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» размещён на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Там же можно найти и галерею работ-победительниц.

Напомним, что лучшие открытки будут представлены многочисленным туристам и жителям Пушкиногорья на специальной выставке в зале «Музейной почты» Пушкинского Заповедника в деревне Бугрово в канун следующего, 2021 года. Не исключено, отметили в «Михайловском», что отдельные работы будут «задействованы» и в других временных и передвижных экспозициях.