Культура

Книжная ночь Гарри Поттера пройдет в Пскове

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает псковичей присоединиться к миллионам поклонников книг о знаменитом волшебнике Гарри Поттере. Тема акции в 2020 году — турнир трех волшебников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, 6 февраля в 18.00 библиотека превратится в Школу чародейства и волшебства Хогвартс.

«Всех магов и волшебников ждет увлекательное путешествие по школьным дисциплинам. У вас будет шанс познакомиться с преподавателями Хогвартса, оценить свои шансы на поступление, посетить уроки прорицания и ухода за магическими существами. Только в этот день будет разрешен выход в Запретный лес. Отважитесь ли вы встретиться с его обитателями?

В День открытых дверей из Косого переулка приедет мистер Олливандер – хозяин одного из лучших магазинов волшебных палочек. Он проведет консультации по подбору главного волшебного инструмента, и каждая палочка сможет выбрать себе хозяина.

В пабе «Три метлы» за обычные магловские рубли можно будет отведать пирожков с лакрицей», - рассказали в библиотеке.

Завершится День открытых дверей репетицией экзамена в форме квиза по самым интересным вопросам о мире Гарри Поттера. Главная награда - кубок школы.

Участников акции приглашают посетить мероприятие в нарядах, так как предусмотрен приз за лучший наряд в «поттерианском» стиле

Начало акции в 18.00 на Сиреневом бульваре, 3.

Справки по телефонам: 68-20-19, 68-20-59