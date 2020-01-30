Псковская областная библиотека приглашает на презентацию издания о Валентине Курбатове

16 февраля в 16.00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает на презентацию специального номера международного альманаха «Литературные знакомства», посвященного юбилею псковского писателя Валентина Курбатова.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в презентации примут участие:
Во время презентации будут представлены детско-юношеский журнал «Серебряные сверчки» и новая книга прозы Павла Кренева «Поморские рассказы», вышедшая на русском и сербском языках.
Встреча пройдет в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, 6).