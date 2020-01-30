Культура

Панк-романтики из Пскова выступят в субботу на концерте «Доброго рока» в TIRе

8 февраля в псковском клубе TIR пройдет очередной концерт VIII сезона международного фестиваля живой музыки «Добрый рок». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, концерт начнется в 20.00 (сбор - с 19.00).

В концерте примут участие три рок-коллектива: «Dругой ветер» (Санкт-Петербург), «MSHP» (Санкт-Петербург), «Круглосуточный» (Псков).

Псковская группа «Круглосуточный» уже выступала на «Добром роке» чуть больше года назад, правда, в другом составе, но от этого только интереснее посмотреть по-новому на коллектив.

Кроме новых людей в группе появились и новые песни, которые вскоре выйдут во втором альбоме музыкантов.

Сколько бы не произошло изменений и перемен, «Круглосуточный» - это всё те же горящие и молодые парни, молодые панк-романтики нашего города, готовые выйти на сцену и дать огня и драйва.

Билеты: 200/300 рублей.

Напомним, вся прибыль с концерта идёт на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

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