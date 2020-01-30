Культура

Трехэтажное фондохранилище у Псково-Изборского музея появится только после получения им федерального статуса – Жанна Малышева

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник остро нуждается в строительстве централизованного фондохранилища. Под его строительство уже выделен земельный участок, разработана и утверждена проектная документация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Согласно проекту, это будет отдельное трехэтажное здание, включающее в себя фондовые помещения, реставрационные мастерские и ряд сопутствующих помещений. Площадь здания составит 1 120 кв. м., кубатура – 19 640 куб. м (общая площадь помещений – 3 615 кв. м).

«Направлено письмо в министерство культуры Российской Федерации о включении музея в федеральную программу по строительству зданий для хранения предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации», - уточнила председатель комитета Жанна Малышева.

По ее словам, фонды Псковского музея-заповедника на сегодняшний день составляют 673 194 единиц хранения, из них основной фонд - 534 683 единиц хранения, 60% которого требуется реставрация (319 141 единиц хранения). Фондовые коллекции музея-заповедника «Изборск» насчитывают 62 821 единиц хранения, из них основной фонд – 57 282 единиц хранения, 1 295 предметам основного фонда требуется реставрация (2,3%).

«Реставрация такого количества музейных предметов требует серьезного финансирования, которое возможно только в рамках федерального музейного учреждения. Ввиду дефицита бюджета Псковской области и значительного объема необходимых средств федерализация музея будет способствовать решению данного вопроса», - уточнила Жанна Малышева.