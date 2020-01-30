Культура

25 апреля состоится традиционный праздник псковского пирога

Ставший уже традиционным праздник псковского пирога состоится в пятый раз в Пскове 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по туризму. Каждый год в Пскове во второй половине апреля пекут самые вкусные и самые добрые пироги.

Предмет праздника – пирог, пирожок, выбран не случайно - из истории псковской кухни известно, что Псковский край издавна славился своими пирогами (губник, борканник, накрепок). В то же время, пирог в русской культуре - это символ радушия и гостеприимства. Таким образом, смысл Праздника псковского пирога в том, что город чтит свои традиции и с радостью встречает гостей, чтобы поделиться самым лучшим, что у него есть.

В течение всего дня в центре города на большом праздничном пространстве будут проводиться: масштабный конкурс пирогов, в том числе конкурс пирогов среди учебных заведений, угощения пирогами, дегустации блюд и напитков псковской кухни, творческие мастер-классы, концертная программа, игры для детей и другие развлечения.

Также в этот день во многих кафе и ресторанах Пскова и области гостей бесплатно будут угощать пирогами.