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Культура

Второй первый концерт на Псковщине: латвийские рок-звезды BrainStorm о России и грядущем выступлении

07.02.2020 09:28|ПсковКомментариев: 0

В Пскове впервые выступит легендарная латвийская рок-группа BrainStorm. В клубе «Супер» 28 февраля концерт начнется в 20.00. В преддверии выступления музыканты дали интервью Псковской Ленте Новостей, в котором поделились ожиданиями от Пскова и наблюдениями о России.

В одном из офисов обители Псковской Ленты Новостей - медиахолдинга «Гражданская пресса» - вот-вот начнется интервью по видеосвязи. Соединение установлено, и по ту сторону экрана - BrainStorm: те самые легендарные латвийские рок-звезды, которые - c «Би-2»… : «Скользкие улицы, иномарки целуются…». Те самые, которые - с «Кастой»… : «Но, папа, почему ты мне не рассказывал про секс?...». Которые - с писателем Евгением Гришковцом… : «На заре голоса зовут меня…». С «Моя Мишель», с «Сансарой» и многими другими…

Они впервые нанесли Латвию на карту конкурса песни «Евровидение» и сразу забрали «бронзу». Они выпускают альбомы, выступают на 3 языках: латышском, английском и русском. И 28 февраля - дадут первый концерт в Пскове, в клубе «Супер». Они - вокалист Ренарс Кауперс, гитарист Янис Юбалтс, барабанщик Каспарс Рога и клавишник Марис Михельсонс.

«Ребята, вы уже отметили этот календарь, с Виктором Цоем?», - обращается Ренарс Кауперс к остальным музыкантам и указывает на стену офиса медиахолдинга. Приятели улыбаются, кивают и получают первый вопрос…

Ренарс Кауперс

Великие русские

- Хорошо относитесь к творчеству Виктора Цоя и «Кино»?

Ренарс Кауперс: Очень хорошо. Музыка Виктора Цоя сильно повлияла на нас. Еще в школьные годы в гостях у Мэджика (Magic - прозвище Яниса Юбалтса, - ред.) я и его брат слушали эту музыку на лентах. С тех времен отчетливо помню песню «Муравейник». А песни «Когда твоя девушка больна» и «Алюминиевые огурцы» мы даже на концертах играем.

- Каких еще российских музыкантов можете выделить?

Ренарс Кауперс: Вспоминается то время, когда был какой-то взрыв молодых команд. Когда появились «Аквариум», «Би-2», «Земфира», «Сплин», «Наутилус Помпилиус». Поколение ДДТ.

Марис Михельсонс: Мы слушаем разную музыку, поэтому могу сказать, что сейчас в России - тоже очень много интересных молодых артистов. Взять, например, хип-хоп сцену. Они хоть и не очень молодые, но - «Каста». Всегда их слушаю и удивляюсь, как можно так слово за словом передавать мысль. Сила рэпа - в тексте и в «груве» (groove - ритмическое ощущение, - ред.). Куплеты, припевы «Касты» - всегда цепляют! Послушать их - это как посмотреть хороший фильм, сериал, спектакль или прочитать классную книгу.

Марис Михельсонс

- А что можно сказать о нашем батл-рэпе и таких его представителях, как «Оксимирон» и «Слава КПСС» («Гнойный»)?

Марис Михельсонс: Я не смотрю все эти батлы, но, конечно, видел батл Оксимирона со Славой. Это было круто. Болел за Славу. Какие движения! Какая эмоция! Как он строит предложения и придумывает «панчлайны» - «удары словом» («панчлайн» - ударная строка; от англ. punch - удар, line - линия, - ред.).

Каспарс Рога: Но надо сказать, что всех, о ком мы говорим, объединяет проведенная большая работа. То есть нет такого, что у них все просто случилось: они вкладывали свой интеллект, свое время, и речь не о паре дней. Чувствуется уровень - это приятно.

Каспарс Рога

- Кто еще из наших выдающихся личностей повлиял на вас?

Янис Юбалтс: Есть такая передача - «Спокойной ночи, малыши». Там с Хрюшей и Степашей была женщина…

- Оксана Федорова, уроженка Пскова и экс-мисс Вселенная?

Янис Юбалтс: Да-да! Она - очень хороша. Сильно на меня повлияла (смеется).

Янис Юбалтс

Ренарс Кауперс: Я же хочу выделить Владимира Высоцкого. А если коснуться литературы - это Достоевский, Булгаков. Они - несомненно, сильные личности, сверхталантливые писатели. В кино - Юрий Никулин, Гайдай.

Каспарс Рога: Кстати, есть много хороших фильмов, которые снимались на территории России как в советское время, так и после. Например, «Москва слезам не верит», «Утомленные солнцем». А из более-менее новых - «Левиафан» и «Текст» с Сашей Петровым. Потенциал есть!

Об открытой русской душе

- А российская природа вдохновляет?

Ренарс Кауперс: Россия - невероятно большая. Это вообще чудо: через всю страну, через разные часовые пояса 7 дней ехать на поезде. Видно, как природа меняется. Например, во Владивостоке она была для меня, скажем так, уже японского качества, если смотреть на растения. И еще бросается в глаза, что у вас много берез. Как Гришковец говорил, что 3 дня едешь, смотришь из окна и - береза, береза, береза. Такая красота!

Марис Михельсонс: Да! В мире нет больше мест, где можно увидеть так много берез!

Янис Юбалтс: А какие вкусные в России кедровые орешки!

Каспарс Рога: Надо сказать, Латвия - тоже очень зеленая страна. Здесь мы очень похожи. Но на ваших просторах - горизонт больше. И такая перспектива - очень красива, особенно - когда там есть еще и река. И этот горизонт, эти большие площади - чувствуются и влияют на ваш внутренний мир. Поэтому у вас так много очень глубоких творческих людей. У нас тоже есть такие люди со стержнем, но у вас - больше. Возможно, это связано и с очень сильной верой, которая в вас есть.

- Наверное, это видно и по вашим русским коллегам?

Ренарс Кауперс: Да. У нас много коллег в России, и все они - талантливые хорошие душевные ребята. Труд помог им стать большими артистами. Но и в какой-то мере - судьба.

Марис Михельсонс: И талант! Большой-пребольшой талант! Ведь в такой большой стране, где настолько масштабная музыкальная сцена, их заметили. Это не происходит просто так! Все дело в подаче каких-то идей. И здорово, что нам посчастливилось выступить, как-то иначе поработать, да и просто познакомиться со многими вашими музыкантами!

BrainStorm и «Би-2»

Ренарс Кауперс и российский актер Александр Петров

- Что можно сказать о другой составляющей выступления в России - нашей публике?

Ренарс Кауперс: В русских очень чувствуется эмоциональность и душевность. Мы - более скромные, закрытые: так эмоционально не показываем, что в нас происходит. На любом концерте у вас мы видим, что люди полностью открываются и радуются. Им даже не нужно время для разгона, чтобы дойти до такого состояния.

Янис Юбалтс: То есть от финнов вы точно отличаетесь (смеется).

Каспарс Рога: Да! Вы очень быстро открываетесь! Эта любовь - она чувствуется: на концерте синхронизация с артистом происходит моментально! Намного быстрее, чем, например, если выступаешь в Эстонии. Там люди любят смотреть концерт более прагматично что ли… Это не значит, что им не нравится. Просто другая культура, иной менталитет: разгоняются со временем. Они слушают умом, а вы - больше сердцем.

Янис Юбалтс: На самом концерте эстонцы его просто смотрят, а реагируют - наверное, уже когда домой приходят (смеется).

Каспарс Рога: Возможно, возможно. Но наверняка этого мы не знаем (смеется).

«Надеюсь, в Пскове найдем место…»

- Когда вы в прошлый раз собирались дать первый концерт в Пскове, еще в 2009 году, местная русская публика купила мало билетов - концерт не состоялся. Почему решили дать нашему городу второй шанс?

Ренарс Кауперс: Скорее, хотели бы себе дать второй шанс. Мы не пасуем перед трудностями, так легко не сдаемся! Только подумать, Псков так близко от Латвии, а мы в нем никогда не были. Так что если нас приглашают, если есть возможность - мы едем. И мы доедем! Настроены оптимистично! И от псковской публики ждем, что на концерте будет много людей. От нас же - ждите как и старые-добрые хиты, так и свежие песни. Поскольку мы выступим у вас впервые - в каком-то смысле все можно назвать свежим. Сыграем «Ветер», «Скользкие улицы», «Выходные», «Maybe», «На заре», «Контакты», «Про секс», «К осени», «Рождество» и многое другое.

- Будет время погулять по Пскову?

Ренарс Кауперс: Мы уезжаем в этот же день, потому что у нас на следующий день - Великий Новгород.

Каспарс Рога: Но посмотрим, как что будет. Если график позволяет - мы всегда выходим из отеля и смотрим, что происходит в городе.

Марис Михельсонс: Да, всегда гуляем. Так, приезжаем в следующий раз и вспоминаем, например, какой-нибудь домик, который понравился, - снова идем туда. Как к знакомому человеку. Так, в Казани мы всегда идем на гору, в Казанский кремль. И я надеюсь, что в Пскове тоже найдем такое место, куда еще не раз сходим.

- Уже знаете, куда в Пскове пойдете, если будет время?

Ренарс Кауперс: Я скажу так! Я пойду на рынок!

Марис Михельсонс: Да ты почти вырос на рынках (смеется)!

Ренарс Кауперс: Пойду на рынок, потому что мои родители и родственники давным-давно зимой выращивали тюльпаны, под специальными лампами, и перед 8 марта ехали на псковский рынок - продавать. Но я не ездил. Поэтому приду на рынок, сделаю селфи, сниму своих друзей, и запишем «тюльпанный стих» (все смеются). Покажу маме, папе и дяде, что был на том самом рынке!

- Пока наши читатели - в ожидании концерта, посоветуйте, что делать тем из них, кто хочет стать такими же легендами, как вы?

Ренарс Кауперс: Нужно найти что-то…  Так сказать, «доску для серфинга», которая тебя вдохновляет, подталкивает двигаться дальше, и вступить на нее. Это может быть и девушка, которая подбадривает: «Давай-давай! Делай! У тебя хорошо получается!». В общем, советуем найти это что-то. Это поможет дисциплинировать себя, найти время.

Алексей Назаров

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Теги: #концерт #культура #Латвия #музыка #гитара #рок
Источник: Псковская Лента Новостей
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