Культура

В Пскове пройдет творческий вечер Александра Себежанина

Библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева приглашает 7 февраля в 12.50 на творческий вечер члена Союза писателей России Александра Себежанина «А время так изысканно...». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», на встрече будет представлена презентация о писателе, прозвучат поэтические произведения, а также песни под гитару в его исполнении. Все желающие смогут пообщаться с автором и получить книги с автографом. Творческий вечер состоится по адресу: Псков, ул. Труда, 20, телефон для справок 72-43-23.

Напомним, Александр Себежанин - поэтический псевдоним Александра Михайловича Павлова. Он родился в Тверской области, вблизи старинного русского города Торопца. Затем родители вернулись на родину матери в Себежский район, где и прошли его детские и отроческие годы. Стихи начал писать в подростковом возрасте, в 2003 году была издана его первая небольшая книга «Так бывает и нет в том чуда...», после чего увидели свет еще несколько книг данного автора. Также Александр Себежанин - участник различных сборников поэзии, изданных в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Риге, Кемерово и других городах. Живет и работает в Пскове.