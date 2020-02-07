Участники «НАШЕствия» выступят в субботу в клубе TIR

8 февраля в псковском клубе TIR пройдет очередной концерт VIII сезона международного фестиваля живой музыки «Добрый рок». Как сообщили организаторы, концерт начнется в 20.00 (сбор - с 19.00).
В концерте примут участие три рок-коллектива: «Dругой ветер» (Санкт-Петербург), «MSHP» (Санкт-Петербург), «Круглосуточный» (Псков).
«Dругой ветер» - современная альтернативная рок-группа, основанная в городе Петергоф и ведущая активную концертную деятельность. На счету коллектива - несколько студийных альбомов, ротация на «Нашем Радио», участие в фестивалях «Нашествие», «Окна Открой», «Улетай», «Соседний мир», «Алые Паруса» и др.
Билеты: 200/300 рублей.
Напомним, вся прибыль с концерта идет на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
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