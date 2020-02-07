Культура

Выставка «Как сердцу высказать себя…» откроется в Изборске

В день дипломатического работника - 10 февраля, в доме купца Белянина откроется выставка о творческой биографии великого русского поэта, публициста и дипломата Федора Тютчева.

На выставке будут представлены портреты, автографы, документы, фотографии и гравюры, которые рассказывают о детстве Тютчева, пролетевшем в Овстуге, юности, годах дипломатической службы в Европе.

Выставка подготовлена совместно с Государственным музеем-заповедником Ф.И.Тютчева «Овстуг».

Открытие выставки 10 февраля в 12.00 в доме купца Белянина (ул.Печорская, 39)