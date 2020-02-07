Культура

16 февраля в Себеже пройдет международная ярмарка ремесленников «Кладовая мастерства»

В воскресенье, 16 февраля, в Себежском районном культурном центре пройдет ежегодная выставка-ярмарка изделий ремесленников «Кладовая мастерства».

Кк сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре народного творчества, второй год мероприятие проходит в рамках Международного фестиваля современного декоративно-прикладного искусства. Основными задачами фестиваля являются популяризация традиционных ремесел, являющихся неотъемлемой частью культурного наследия, а также поддержка мастеров, работающих в старинных и современных техниках декоративно-прикладного творчества.

Заявки на участие прислали мастера из различных районов Псковской области и Беларуси, работающие в техниках ткачества, плетения из лозы, бересты, щепы и болотных трав, резьбы и росписи по дереву, художественной ковки, валяния из шерсти и т.д.

Все участники получат памятные дипломы и сувениры, а зрителей ждет концерт фольклорных коллективов из Псковской и Витебской областей.

Мероприятие начнется в 12.00, справки по телефону: 8(81140) 21-530.