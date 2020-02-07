Культура

Московское издательство выпустило продолжение последней дилогии псковской писательницы Ольги Шерстобитовой

Московское издательство «Эксмо» выпустило второй роман новой дилогии псковской писательницы Ольги Шерстобитовой - «Замок дракона, или Не будите во мне фею». Как сообщила Псковской Ленте Новостей сама писательница, выход произведения состоялся 6 февраля.

«Это заключительная часть дилогии. Она вышла в «Эксмо», в серии «Колдовские миры». Это теплый, полный романтики и захватывающих приключений роман. Эта дилогия именно о любви. Невероятно нежной и трогательной. Той самой, способной преодолевать любые трудности, быть сильнее тьмы и коварства врагов. История и самопожертвовании и бесконечной вере друг в друга, когда перед истинными чувствами отступает даже смерть. Я писала эту историю на одном дыхании, жила ей… Очень надеюсь, читателям дилогия понравится», - отметила Ольга Шерстобитова.

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Этот роман - 13-е напечатанное произведение писательницы. Его тираж - 3 тысячи экземпляров. До 16 февраля роман должен появиться в Пскове, в магазине «Книжица».

«Героиня - сбежавшая в силу обстоятельств принцесса, которая отправится на край света спасать своего суженого дракона. И момент, когда это случится, - как раз был заключительным в первой книге. Во второй - больше история отношений. Каждый герой, сталкиваясь с врагами и выбором пути, задает себе вопрос: «А на что я готов ради любви?». И тот, кто смел и чист сердцем, способен преодолеть трудности и не сдаться, до конца верить в любимого человека - обретает свое счастье, - добавила автор. - На самом деле, история очень светлая, сказочная, теплая. Мое личное спасение во время всех невзгод. Из всех написанных романов - это вот самая-самая любимая. Постоянно ей вдохновляюсь».

Кроме того, Ольга Шерстобитова сообщила, что в честь выхода произведения проводит акцию. Тот, кто приобретет книги дилогии, сфотографируется с ними и вышлет фото на почту писательницы (olgasher89@yandex.ru) - получит в подарок рассказ «Любви моей волшебство», о другом приключении героев произведения. Первая рассылка - 5 марта.

Автор отметила, что сейчас на подходе еще один ее роман - «Факультет неприятностей»: выйдет летом: «Главные герои - драконы, студенты магической академии, с даром к поиску сокровищ и... неприятностей. Им предстоит собрать части волшебного амулета, разрушить планы злодея и влюбиться друг в друга. История с юмором и приключениями. Герои учатся вместе, почти ровесники».