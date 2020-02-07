Культура

В Пскове пройдет конференция-вебинар «День памяти А.С. Пушкина»

10 февраля в 10.00 Региональный центр Президентской библиотеки в Псковской области приглашает на ежегодную конференцию-вебинар «День памяти А. С. Пушкина». Тема встречи «А. С. Пушкин - историк, прозаик, драматург».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, посетителей ожидают выступления специалистов из музеев, библиотек и других учреждений культуры из Омска, Симферополя, Тамбова, Санкт-Петербурга, Самары. Они посвящены прозаическим произведениям, работе Пушкина над историческими сочинениями, общению поэта с историографом Н. М. Карамзиным и другим вопросам.

Людмила Беляева, заведующая отделом музейной научной библиотеки ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» выступит с докладом «Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу...».

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) в проектном офисе «Команда 2018».

Вход свободный.

Программа http://pskovlib.ru/events/meropriyatiya_biblioteki/24311/