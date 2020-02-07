Культура

Названы победители конкурса «Душа земли Псковской» за 2019 год

В Пскове подведены итоги регионального конкурса по присвоению почетного звания «Душа земли псковской» за 2019 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества, достойных определил художественно-экспертный совет конкурса.

Учитывая заслуги и успехи в сохранении народной культуры, псковских традиций, большую работу по воспитанию подрастающего поколения, активную творческую деятельность, почетное звание «Душа земли псковской» за 2019 год присвоено:

мастеру народного творчества Псковской области по плетению из природных материалов, заведующей отделом народного творчества и художественной культуры Порховского музея Ирине Константиновой

руководителю народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля «Традиция» (МБУК «Городской Дом культуры им. Ленина», Великие Луки) Елене Савченко

объединению псковских мастеров кузнечного дела «Псковский кузнечный двор»

художественному руководителю народного самодеятельно коллектива вокально-инструментального ансамбля «Интер» (МБУК Центр культуры «Юбилейный», Остров) Александру Царкозенко

руководителю народного самодеятельно коллектива ансамбля русских народных инструментов «Забава» (МБУ ДО «ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского», Великие Луки) Наталье Смородиной

балетмейстеру, основателю областного ансамбля песни и пляски профессионального технического образования (Псков) Владимиру Максимову

«Все представленные на конкурс кандидатуры хорошо известны в Псковской области и далеко за ее пределами. Творческие коллективы и мастера достойно представляют Псковскую область на всероссийских и международных конкурсах и выставках. Коллективы принимают самое активное участие в важных областных и межрайонных проектах. Их творчество любят и ценят жители Псковской области», - заверили в Псковском областном центре народного творчества.