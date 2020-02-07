Названы победители конкурса «Душа земли Псковской» за 2019 год

В Пскове подведены итоги регионального конкурса по присвоению почетного звания «Душа земли псковской» за 2019 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества, достойных определил художественно-экспертный совет конкурса.
Учитывая заслуги и успехи в сохранении народной культуры, псковских традиций, большую работу по воспитанию подрастающего поколения, активную творческую деятельность, почетное звание «Душа земли псковской» за 2019 год присвоено:
«Все представленные на конкурс кандидатуры хорошо известны в Псковской области и далеко за ее пределами. Творческие коллективы и мастера достойно представляют Псковскую область на всероссийских и международных конкурсах и выставках. Коллективы принимают самое активное участие в важных областных и межрайонных проектах. Их творчество любят и ценят жители Псковской области», - заверили в Псковском областном центре народного творчества.