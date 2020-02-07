Культура

Псковская областная библиотека приглашает на выставку, посвященную Дню российской науки

День российской науки отмечается 8 февраля. К этой праздничной дате Псковская областная универсальная научная библиотека подготовила виртуальную выставку «От истории науки к философии жизни». Она рассказывает о новинках научно-популярной литературы разных жанров и направлений.

Мировые научные бестселлеры - это книги всемирно известных ученых: Стивена Вайнберга, Фрэнка Вильчека, Стивена Строгаца, Франца де Вааль, Дэвида Иглмена, а также серия книг «Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизни». Авторами книг являются врачи - хирурги, нейрохирурги, кардиохирурги - те, кто способен творить чудеса на грани жизни и смерти. Это не специализированная литература, это - взгляд на медицину «изнутри», без границ и штампов.

Также на выставке можно познакомиться с изданиями из списка премии «Просветитель». В ее финал 2019 году вышло восемь книг в двух номинациях «Естественные и точные науки» и «Гуманитарные науки»: «ДНК и ее человек» Елены Клещенко, «Астрономия. Популярные лекции» Владимира Сурдина, «0,05. Доказательная медицина. От магии до поисков бессмертия» Петра Талантова, «100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья» Михаила Шифрина; «Держава и топор. Царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке» Евгения Анисимова, «Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику» Ляли Кандауровой, «Биография: Венедикт Ерофеев. Посторонний» Олега Лекманова, Михаила Свердлова, Ильи Симановского, «Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина» Елены Осокиной.

Кроме того, вниманию читателей представлены научно-популярные книги о мировой и российской истории, космосе, зоологии, химии для детей. Издания наглядно демонстрируют, что сложная и серьезная наука может быть увлекательной и интересной. Особенно интересны книги одного из самых известных российских, советских ученых, популяризатора физики, математики и астрономии, основоположника занимательной науки Якова Перельмана. В 2015 году была переиздана его «Занимательная арифметика», в 2017 - «Занимательная алгебра» и «Занимательная механика».

Книги есть в фонде Псковской областной библиотеки (ул. Вокзальная, 48).