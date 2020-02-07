Культура

Созданную в Святогорье Пушкинскую серию «Татьяны» экспонируют в Русском театре Эстонии

В Таллине, в Русском театре Эстонии сегодня, 8 февраля, открывают выставку работ живописца, искусствоведа и педагога, члена Объединения русских художников Эстонии и руководителя виртуального филиала санкт-петербургского Государственного Русского музея в республике, жительницы Кохтла-Ярве Ольги Жарковой. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в собрании которого хранятся работы художницы.

Более того - Ольга Жаркова не один раз становилась участницей пленэра «Пушкиногорье», который в музее много лет подряд устраивали специально для профессиональных графиков и живописцев, и несколько раз - специально для художников из нашей страны-соседки.



Ольга Жаркова. Комната няни Пушкина в Михайловском (2015). Из собрания музея-заповедника.

В экспозицию вошло 30 картин. Большая часть из них так или иначе раскрывает театральную тему. Интересно, что наряду с портретами и жанровыми картинами, запечатлевшими актеров и балерин перед выходом на сцену, здесь представлена еще и «пушкинская» серия - «Татьяны». Прототипом для первого портрета героини «Евгения Онегина», который написала Ольга Жаркова, послужила сотрудник «Михайловского» и куратор группы эстонских художников в музее-заповеднике Татьяна Трофимова (Максимова). «Эти работы выполнены в Пушкинских Горах - в Михайловском, Тригорском, Петровском, где я была на пленэре. Та самая Татьяна была нашим гидом. Однажды она предстала перед нами в чудесном белом платье, и, как результат - цикл картин», - рассказала художница устроителям выставки.



Пушкинская Татьяна - любимый персонаж Ольги Жарковой. Фото: Русский театр Эстонии.

В «Михайловском» добавили, что работы Ольги Жарковой хранятся не только в фондах нашего музея, но и в государственных и частных собраниях в России, Финляндии и Эстонии. Ее живопись очень выразительна, а в манере художницы можно проследить как черты реалистического метода, так и традиции импрессионистов.