Культура

Вечер памяти известного псковского художника Валентина Васильева пройдет в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на вечер памяти известного псковского художника, основоположника псковской школы графики, организатора и первого директора Псковской детской художественной школы Валентина Васильева.

Валентин Васильев. Зима в Михайловском (1978). Из собрания Пушкинского Заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, встреча приурочена к 80-летию со дня рождения мастера, по гравюрам которого читатели советских центральных газет знакомились с памятниками Пскова, с видами псковских пушкинских мест. Воспоминаниями о художнике поделятся его друзья и близкие, в том числе — вдова Валентина Васильева, известный псковский журналист Людмила Васюрина. Специально к вечеру памяти в «Михайловском» подготовили большую фондовую выставку. Назвали её строкой из адресованного Васильеву письма поэта Михаила Дудина: «…Под твоим живым резцом снова зацветает красота мира». В экспозиции будут представлены не только гравюры, но и авторские доски художника, книги с автографами известных писателей, экслибрисы, фотографии, личные вещи.

Встреча состоится в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 13 февраля; начнётся в 16.00.

В музее напомнили, что работы Валентина Васильева в составе передвижных выставок Пушкинского Заповедника часто становились своего рода визитной карточкой музея и региона в целом. Только в последние несколько лет произведения мастера не раз экспонировали в Псковской области — на разных площадках в областном центре, в Пушкинских Горах, в Бежаницах (2017 год), в Опочке и в Великих Луках (обе выставки в 2016-м), а также в России и за рубежом (Белоруссия, Испания, Дания). В нынешнем юбилейном году гравюры с видами Пушкиногорья планируют показать в пушкинском музее в селе Берново — «у тверских Вульфов», а также в Елгаве (Латвийская Республика) и в Кишинёве (Республика Молдова).