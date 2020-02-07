Культура

«Холоп» Шипенко стал первым фильмом, заработавшим 3 млрд руб. в российском прокате

Картина Клима Шипенко «Холоп» стала первым в истории фильмом, заработавшим в российском прокате более 3 млрд рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Фильм вышел в российский прокат 26 декабря. Главные роли в нем сыграли сербский актер Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко, пишет «Интерфакс».

В первый день проката картина заработала 46,5 млн рублей. Среди российских фильмов, получивших господдержку, «Холоп» Клима Шипенко по кассовым сборам занимает первое место, собрав 3 млрд, обогнав картину «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева (2,943 млрд рублей). Третье место по кассовым сборам в России занимает фильм режиссёра Джона Фавро «Король лев» (2,63 млрд рублей).

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах картину посмотрели более 11 млн зрителей. Лидерство по зрителям сохраняет «Движение вверх» Мегердичева.

10 января «Холоп» Шипенко заработал в прокате 2 млрд рублей и став третьим российским фильмом, заработавшим такую сумму, а 4 февраля возглавил российский прокат по сборам.

В центре сюжета комедии Шипенко - молодой московский мажор. Его отец-олигарх (Самойленко) в приступе отчаяния обращается к психологу (Охлобыстин). Главный герой (Бикович) попадает в подстроенную аварию, его усыпляют, и он переносится как бы в XIX век, где становится холопом Гришкой в услужении у барина и его сына-мажора.