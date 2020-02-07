Культура

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения основателя класса виолончели в Пскове Александра Храмышкина

10 февраля исполняется 90 лет со дня рождения Александра Храмышкина, преподавателя Псковского областного музыкального училища, основателя класса виолончели в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Александр Александрович Храмышкин родился 10 февраля 1930 года в Ульяновской области. Детство и юность пришлись на тяжёлые военные годы, но трудности послевоенного времени не изменили стремления профессионально заниматься музыкой. Начал учиться игре на виолончели в музыкальном интернате столицы Туркмении – в Ашхабаде. В ночь с 5 на 6 октября 1948 года в Ашхабаде произошло землетрясение, признанное одним из самых разрушительных в истории человечества. Оказавшись в эпицентре землетрясения, Александр Храмышкин был одним из немногих, кто чудом уцелел.

После окончания Саратовской консерватории по классу виолончели, Александр Храмышкин работал в самых разных музыкальных коллективах: в оркестрах оперы, оперетты, цирка, в составе камерных ансамблей и в качестве солиста выступал на телевидении.

В 1962 году Александр Храмышкин принял приглашение администрации Псковского областного музыкального училища и приехал в Псков работать преподавателем по классу виолончели и контрабаса. Он преподавал не только в училище, но и в детской музыкальной школе №1, а с 1974 года и в детской музыкальной школе №2.

Вся творческая жизнь Александра Храмышкина связана с обучением профессионалов высокого класса, воспитанием в учениках духовного начала. Его ученики окончили ведущие музыкальные вузы, стали артистами Российских и зарубежных оркестров, возглавляют образовательные организации в сфере культуры и искусства.